2019-05-06T11:26:37+03:00
Общество

Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге

После шествия они почтили память жертв фашизма
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Тамбовчане прошлись в колонне с портретами погибших в годы ВОВТамбовчане прошлись в колонне с портретами погибших в годы ВОВ
Изменить размер текста:

В Люксембурге прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, в числе которых — акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие посол России в Люксембурге Виктор Сорокин, ветеранская общественность Люксембурга, члены общественной организации «Союз узников Тамбова», российские студенты, проходящие стажировку в Люксембурге, а также тамбовская делегация.

«Бессмертный полк» состоялся на кладбище Бонневуа в Люксембурге, где захоронены семь советских солдат, после которого участники акции провели памятный митинг и возложили венки к мемориалу жертвам Первой и Второй мировых войн.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, Виктор Сорокин выразил благодарность тамбовчанам за участие в акции, а также активное сотрудничество и развитие международных связей. Посол отметил, что будет очень рад вновь посетить Тамбовщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 35-летний тамбовчанин
Тамбовщина вошли в тройку регионов-лидеров по потреблению сахара
Специалисты автопоезда «Забота» помогли четырем тысячам жителей Тамбовской области
В Тамбовской области женщина едва не осталась без телефона из-за невнимательности
В Мичуринске за три месяца отремонтируют спуск к реке Лесной Воронеж
«Ночь музеев» в тамбовском краеведческом музее: подробная программа
На Тамбовщине прогремело «Рок-Яблоко»
Тамбовчан зовут на аэрофестиваль
В Тамбове на Интернациональной остановили ремонт тротуаров
На вооруженную охрану тамбовской облдумы и администрации потратят больше 8 миллионов рублей
В Тамбовской области уже две фирмы по «выбиванию» долгов получили официальную регистрацию
36-летняя тамбовчанка попалась пьяной за рулем
Тамбовчанин напал на приятеля, с которым отмечал 1 мая
В Тамбове мужчина пытался украсть из магазина продукты на 3 тысячи рублей
Тамбовчан зовут послушать «Песни Победы»
В Тамбовской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Тамбовчане на творческой встрече вспомнят Василия Агапкина
На Тамбовщине открыли Центр помощи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
У тамбовчанина конфисковали водку на ЖД вокзале, теперь ему грозит штраф
Тамбовчане встретили Первомай, пройдясь праздничной колонной по городу
В Тамбове перекроют движение транспорта по улице Колхозной