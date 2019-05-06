Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-06T11:26:37+03:00

Тамбовчане прошлись в колонне с портретами погибших в годы ВОВ

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В Люксембурге прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, в числе которых — акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие посол России в Люксембурге Виктор Сорокин, ветеранская общественность Люксембурга, члены общественной организации «Союз узников Тамбова», российские студенты, проходящие стажировку в Люксембурге, а также тамбовская делегация.

«Бессмертный полк» состоялся на кладбище Бонневуа в Люксембурге, где захоронены семь советских солдат, после которого участники акции провели памятный митинг и возложили венки к мемориалу жертвам Первой и Второй мировых войн.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, Виктор Сорокин выразил благодарность тамбовчанам за участие в акции, а также активное сотрудничество и развитие международных связей. Посол отметил, что будет очень рад вновь посетить Тамбовщину.

ИСТОЧНИК KP.RU