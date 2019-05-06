В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 35-летний тамбовчанин

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-06T10:07:42+03:00

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В ЧП, которое произошло вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево погиб 35-летний житель Мичуринского района Михаил Парусов. Лайнер Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. В катастрофе погибли 41 человек, еще шесть пострадавших находятся в больнице.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур. Известно, что семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей.

Глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево выразил губернатор Александр Никитин. Он направил телеграмму со словами поддержки Андрею Чибису.

- От себя лично и от имени жителей Тамбовской области выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиационной катастрофы рейса «Мурманск-Москва», произошедшей в аэропорту Шереметьево. Эта страшная трагедия, которая унесла десятки жизни людей, детские жизни, потрясла тамбовчан. Мы разделяем с вами скорбь от невосполнимой утраты и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме тамбовского губернатора.

Глава администрации Тамбовской области также выразил глубокие соболезнования семье Михаила Парусова и распорядился оказать необходимую помощь родственникам погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU