Тамбовщина вошли в тройку регионов-лидеров по потреблению сахара

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-06T09:37:51+03:00

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В Росстате подсчитали количество сахара, которые употребляют жители регионов нашей страны. Выяснилось, что в этом рейтинге Тамбовская область занимает третье место. Подсчитано, что на душу населения в 2017 году пришлось 54 килограмма сладкого. Первое и второе места достались Липецкой и Курской области соответственно. Жители этих регионов употребляют по 55 килограммов сладкого в год. При этом, по рекомендации Минздрава, в год на человека «положено» не более 24 килограммов сахара. Есть регионы, где этот показатель соблюдается или приближен к норме. Так, меньше всего сахара потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU