2019-05-06T09:37:51+03:00
Общество

Тамбовщина вошли в тройку регионов-лидеров по потреблению сахара

Каждый житель области за год съел 55 килограммов сладкого
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Росстате подсчитали количество сахара, которые употребляют жители регионов нашей страны. Выяснилось, что в этом рейтинге Тамбовская область занимает третье место. Подсчитано, что на душу населения в 2017 году пришлось 54 килограмма сладкого. Первое и второе места достались Липецкой и Курской области соответственно. Жители этих регионов употребляют по 55 килограммов сладкого в год. При этом, по рекомендации Минздрава, в год на человека «положено» не более 24 килограммов сахара. Есть регионы, где этот показатель соблюдается или приближен к норме. Так, меньше всего сахара потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 35-летний тамбовчанин
Специалисты автопоезда «Забота» помогли четырем тысячам жителей Тамбовской области
В Тамбовской области женщина едва не осталась без телефона из-за невнимательности
В Мичуринске за три месяца отремонтируют спуск к реке Лесной Воронеж
«Ночь музеев» в тамбовском краеведческом музее: подробная программа
На Тамбовщине прогремело «Рок-Яблоко»
Тамбовчан зовут на аэрофестиваль
В Тамбове на Интернациональной остановили ремонт тротуаров
На вооруженную охрану тамбовской облдумы и администрации потратят больше 8 миллионов рублей
В Тамбовской области уже две фирмы по «выбиванию» долгов получили официальную регистрацию
36-летняя тамбовчанка попалась пьяной за рулем
Тамбовчанин напал на приятеля, с которым отмечал 1 мая
В Тамбове мужчина пытался украсть из магазина продукты на 3 тысячи рублей
Тамбовчан зовут послушать «Песни Победы»
В Тамбовской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Тамбовчане на творческой встрече вспомнят Василия Агапкина
На Тамбовщине открыли Центр помощи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
У тамбовчанина конфисковали водку на ЖД вокзале, теперь ему грозит штраф
Тамбовчане встретили Первомай, пройдясь праздничной колонной по городу
В Тамбове перекроют движение транспорта по улице Колхозной