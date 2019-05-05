Специалисты автопоезда «Забота» помогли четырем тысячам жителей Тамбовской области
Социальный автопоезд «Забота» помог более чем четырем тысячам жителей Тамбовской области. Накануне мобильная медицинская бригада сделала остановку в Первомайском районе, и в течение дня приняла около 200 человек.
Первый выезд после зимнего перерыва автопоезд сделал 25 марта. За это время он побывал в 16 районах области. Врачи выявили более 300 случаев острых и хронических заболеваний. У четырех пациентов медики диагностировали сахарный диабет, еще в восьми случаях - новообразования. Более 100 человек получили направления для уточнения диагноза в областную больницу, почти 500 пациентов - в центральные районные больницы.
Напомним, в рамках работы автопоезда «Забота» жители отдаленных территорий могут получить медицинскую помощь, а также воспользоваться услугами специалистов отделения Пенсионного фонда по Тамбовской области и управления социальной защиты и семейной политики области.
Следующий выезд автопоезда намечен на 6 мая в Староюрьевский район.
ИСТОЧНИК KP.RU