2019-05-05T14:35:01+03:00
Здоровье

Специалисты автопоезда «Забота» помогли четырем тысячам жителей Тамбовской области

Следующий выезд намечен на 6 мая в Староюрьевский район
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Социальный автопоезд «Забота» помог более чем четырем тысячам жителей Тамбовской области. Накануне мобильная медицинская бригада сделала остановку в Первомайском районе, и в течение дня приняла около 200 человек.

Первый выезд после зимнего перерыва автопоезд сделал 25 марта. За это время он побывал в 16 районах области. Врачи выявили более 300 случаев острых и хронических заболеваний. У четырех пациентов медики диагностировали сахарный диабет, еще в восьми случаях - новообразования. Более 100 человек получили направления для уточнения диагноза в областную больницу, почти 500 пациентов - в центральные районные больницы.

Напомним, в рамках работы автопоезда «Забота» жители отдаленных территорий могут получить медицинскую помощь, а также воспользоваться услугами специалистов отделения Пенсионного фонда по Тамбовской области и управления социальной защиты и семейной политики области.

Следующий выезд автопоезда намечен на 6 мая в Староюрьевский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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