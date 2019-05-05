В Тамбовской области женщина едва не осталась без телефона из-за невнимательности

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-05T14:25:07+03:00

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1 мая жительница Рассказово чуть не осталась без мобильника. В этот день она пришла в магазин и оставила ненадолго телефон без присмотра, а потом не смогла найти.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что в это же время в торговой точке находилась женщина, которая вскоре скрылась. Составив приблизительное описание внешности возможной подозреваемой, полицейские начали поиск. В ходе его проведения на одной из улиц Рассказово похожую женщину задержали. В кармане ее куртки нашли пропавший "Флай". Телефон изъяли.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, в отношении 54-летней подозреваемой проводится проверка, по окончании которой ее могут привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU