В Мичуринске за три месяца отремонтируют спуск к реке Лесной Воронеж

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-04T14:49:57+03:00

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В Мичуринске в ближайшее время приступят к ремонту лестницы, которая ведет к реке Лесной Воронеж. О необходимости привести ее в порядок местные жители говорили давно. Спуск разрушается в течение нескольких последних лет.

Сейчас стало известно, что местная администрация решила исправить ситуацию. В городе объявили тендер на выполнение ремонта лестницы на улице Революционной, ведущей к реке. Его победителем стало ООО «Строй Гарант». Фирма готова выполнить работу за 2 миллиона 690 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, привести лестницу в порядок должны будут в течение трех месяцев с момента его заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU