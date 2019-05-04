«Ночь музеев» в тамбовском краеведческом музее: подробная программа

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-04T13:31:42+03:00

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18 мая в Тамбовском областном краеведческом музее (Державинская, 3) с 18:00 до 24:00 пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В рамках акции, в экспозиционных залах музея, гостей и жителей Тамбова ждут презентации выставки колоколов из собрания Тамбовского общества любителей краеведения и выставочного проекта «Особая кладовая», социальная акция «Посылка в прошлое», выступление ансамбля «Тальяночка», литературно-музыкальная композиция «Смолянки Дмитрия Левицкого. Просветительские реформы Екатерины II», урок финансовой грамотности от ЦБ России, театрализованное мероприятие военно-исторического клуба «Средневековье», экскурсии по стационарным экспозициям музея, в музей-келью Архиепископа Луки и по вечернему Тамбову.

- Юные зрители смогут принять участие в квестах, театральном конкурсе, викторинах, мастер-классах под руководством педагогов Центра дополнительного образования детей г. Тамбова и мастериц клуба «Тамбовские узоры», - говорят организаторы мероприятия. - Посмотреть детский спектакль «Таинственный гиппопотам» театра кукол «Теремок» и интерактивный спектакль «Сказочки на лавочке» Тамбовского государственного театра кукол. Для посетителей будет работать фотозона «Из Союза с любовью», а также художественный салон с участием членов Тамбовского отделения союза художников России.

Завершится праздничная программа выступлением коллектива Тамбовского Молодежного Театра с театральным концертом «Ретро-песни о любви» и красочным фаер-шоу «Марионетки».

ИСТОЧНИК KP.RU