На Тамбовщине прогремело «Рок-Яблоко»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-04T13:22:37+03:00

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В Мичуринске во второй раз прошел фестиваль «Рок-Яблоко», который объединил на своей сцене двенадцать коллективов из разных регионов страны: Воронежа, Москвы, Саратова, Смоленской области и Санкт-Петербурга. Главные гости концерта - москвичи «Монгол Шуудан».

- Открыл музыкальный фестиваль гитарист местной группы «Эвтаназия» Павел Михнов. После него на сцене появился детский коллектив «SmoLKIDS» из Смоленской области. Юные рокерши исполнили для поклонников каверы на детские и взрослые песни, - рассказали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Вместе с мичуринской группой «Diatera» публика погрузилась в атмосферу готик-рока. Следом выступали москвичи. Сначала группа «Больше Луны», им на смену вышел коллектив «Без компромиссов». Зажгли на сцене «Обе-Рек». У группы сегодня два выступления: сначала в Мичуринске, затем в Воронеже. Лидер группы Денис Михайлов отметил, что такое количество выступлений музыкантам идёт на пользу. Следующие участники фестиваля folk-metal band «Пламя в нас», дальше melodic heavy metal в исполнении столичной «Волчьей сотни». Петербург представили задорные «Скворцы Степанова», исполняющие дзен-панк. После заката на сцену вышли «Пять стихий»! С наступлением вечера на площади Мичурина собрались более пяти тысяч человек. Настоящим подарком для присутствующих стало выступление легендарных групп «Монгол Шуудан», под руководством бессменного лидера Валерия Скородеда, и «Мастер», которая сыграла для фанатов трэш-метал.

ИСТОЧНИК KP.RU