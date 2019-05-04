2019-05-04T11:51:56+03:00
Туризм

Тамбовчан зовут на аэрофестиваль

Летный праздник пройдет 19 мая в Мичуринске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Гости смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютомГости смогут полетать на самолете и прыгнуть с парашютом
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19 мая на аэродроме «Турмасово» вновь состоится Мичуринский аэрофестиваль. В наукоград приедут пилоты малой авиации из разных уголков России. В этом году организаторы приготовили много приятных сюрпризов и разнообразную программу фестиваля. Зрители смогут увидеть модели самолётов малой авиации. При этом не только сфотографироваться с ним, но и увидеть в действии. Состоятся показательные выступления парапланеристов. Самые отважные смогут покататься на самолёте или записаться на прыжок с парашютом или в секцию парапланеризма.

- На фестивале будут работать несколько зон: "Мотокросс", "Парашютная зона", выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, выставка лётной техники, развлекательные площадки, фотозоны и арт-объекты. Отдельно будет работать зона "Авиамоделирования". Здесь представят уменьшенные копии самолётов. Также запланированы выступления авиамоделей от известных спортсменов и энтузиастов России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, в этом году состоится запуск воздушных змеев "Яблочное небо". Любой желающий сможет принять в нём участие. Накануне этого события состоится конкурс на лучшего самодельного воздушного змея. Для участников и любителей отдыха на природе будет работать палаточный лагерь. Заезд в палаточный лагерь аэродрома "Турмасово" начнётся с 14 часов 18 мая.

Кстати, Мичуринский аэрофестиваль входит в национальный календарь событий "Eventsinrussia" и отмечен специальным дипломом национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards".

ИСТОЧНИК KP.RU

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