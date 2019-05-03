2019-05-03T15:33:10+03:00
Общество

В Тамбове на Интернациональной остановили ремонт тротуаров

Фирма, которая проводила работы, забрала технику, стройматериалы, и уехала
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ремонт тротуаров временно остановилиРемонт тротуаров временно остановили
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В Тамбове остановился ремонт тротуаров на улице Интернациональной. Его начали проводить несколько недель назад: к радости тамбовчан, разбитое бетонное покрытие здесь начали менять на новую тротуарную плитку. Впрочем, радость эта продолжалась недолго. На днях горожане стали свидетелями того, как с объекта убрали спецтехнику и рабочих. Как рассказали в комитете городского хозяйства администрации города Тамбова, речи о полном прекращении работ на этом участке не идет.

- В соответствии с заключенным контрактом ремонтом улицы занимается генеральный подрядчик, - объясняет председатель комитета Михаил Михалев. – Для ремонта тротуаров организация наняла фирму-субподрядчика, которая начала работы, но из-за финансовых разногласий прекратила работы. Тем не менее, генподрядчик должен обеспечить их выполнение и это будет сделано.

Напомним, контракт на ремонт улицы Интернациональной в июле прошлого года заключили с ООО «Строй НЭС-АБ». Стоимость ремонта дорожного полотна и тротуаров составила 86,5 миллионов рублей. В прошлом году организация выполнила часть работ, предусмотренных контрактом, а в этом должна доделать тротуары. Ремонт должен быть завершен до 30 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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