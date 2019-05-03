На вооруженную охрану тамбовской облдумы и администрации потратят больше 8 миллионов рублей
Областное учреждение «Дирекция по эксплуатации административных зданий» объявило на сайте госзакупок два аукциона, на которых выберут охранные предприятия для защиты зданий администрации региона на улице Интернациональной, 14 и расположенной рядом Тамбовской областной Думы. Как следует из документации закупок, на безопасность областного «Белого дома» планируют потратить 5 миллионов 336 тысяч рублей, на охрану депутатов - 2 миллиона 874 тысячи рублей. В общей сложности на эти цели предусмотрено 8 миллионов 210 тысяч рублей. Оба контракта финансируются из средств регионального бюджета. Оговаривается, что охрану здания должны осуществлять несколько постов, дежурство на которых будут нести сотрудники, имеющие оружие и спецсредства.
- Работники должны принимать непосредственное участие в работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах, быть вежливыми с посетителями и сотрудниками охраняемых объектов, иметь опрятный внешний вид, - говорится в проектах контрактов. – Им запрещено допускать на объект лиц, не имеющих на это право, а также родственников, знакомых, вступать в разговоры с гражданами по вопросам, не относящимся к компетенции служебной деятельности, принимать или передавать какие-либо предметы, свертки, пакеты и т.д.
Контракты с победителями аукционов заключат на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU