2019-05-03T15:16:41+03:00
Общество

На вооруженную охрану тамбовской облдумы и администрации потратят больше 8 миллионов рублей

Контракт планируют заключить на год
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Под защиту возьмут администрацию и облдумуПод защиту возьмут администрацию и облдуму
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Областное учреждение «Дирекция по эксплуатации административных зданий» объявило на сайте госзакупок два аукциона, на которых выберут охранные предприятия для защиты зданий администрации региона на улице Интернациональной, 14 и расположенной рядом Тамбовской областной Думы. Как следует из документации закупок, на безопасность областного «Белого дома» планируют потратить 5 миллионов 336 тысяч рублей, на охрану депутатов - 2 миллиона 874 тысячи рублей. В общей сложности на эти цели предусмотрено 8 миллионов 210 тысяч рублей. Оба контракта финансируются из средств регионального бюджета. Оговаривается, что охрану здания должны осуществлять несколько постов, дежурство на которых будут нести сотрудники, имеющие оружие и спецсредства.

- Работники должны принимать непосредственное участие в работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах, быть вежливыми с посетителями и сотрудниками охраняемых объектов, иметь опрятный внешний вид, - говорится в проектах контрактов. – Им запрещено допускать на объект лиц, не имеющих на это право, а также родственников, знакомых, вступать в разговоры с гражданами по вопросам, не относящимся к компетенции служебной деятельности, принимать или передавать какие-либо предметы, свертки, пакеты и т.д.

Контракты с победителями аукционов заключат на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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