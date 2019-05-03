2019-05-03T14:39:30+03:00
Общество

В Тамбовской области уже две фирмы по «выбиванию» долгов получили официальную регистрацию

Свидетельство «коллекторскому» агентству вручили судебные приставы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Коллекторы" обязаны официально зарегистрироваться"Коллекторы" обязаны официально зарегистрироваться
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В Тамбовской области на днях официально зарегистрировали второе коллекторское агентство, которое теперь на законных основаниях может заниматься возвратом долгов. Свидетельство о внесении «коллекторской» организации в соответствующий государственный реестр юридических лиц представителю фирмы вручил заместитель руководителя Управления ФССП России по Тамбовской области Олег Якушин.

- Для того, чтобы заниматься негосударственным взысканием долга, нужно отвечать целому ряду требований, - пояснили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области. - В частности, юридические лица, претендующие на попадание в государственный реестр, должны иметь определенной величины уставной капитал; в том числе определенный устав требований: деловая репутация руководителя, его трудовой стаж и прочие.

За три месяца текущего года сотрудники управления рассмотрели 57 обращений от потенциальных "коллекторских" агентств, но большинство из них отклонили. Тамбовчанам напоминают, если они располагают данными о том, что «коллекторы» нарушают федеральное законодательство по возврату просроченной задолженности, пожаловаться на них можно письменно в Управление ФССП России по Тамбовской области. Также можно подать обращение через интернет-приемную на официальном сайте ФССП России или позвонить по телефонам: 8 (4752) 79 73 15, 8 (4752) 79 73 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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