36-летняя тамбовчанка попалась пьяной за рулем

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-03T14:12:34+03:00

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Ночью 2 мая сотрудники ГИБДД, которые дежурили в районе улице Никифоровской областного центра, остановили автомобиль с подвыпившей женщиной-водителем. Для составления административного протокола 36-летнюю тамбовчанку пригласили в служебный автомобиль. Там она попыталась дать взятку сотруднику ГИБДД за несоставление протокола об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- О попытке дачи взятки полицейский сразу же уведомил свое руководство и коллег из службы собственной безопасности УМВД региона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Женщина была опрошена на предмет попытки дачи взятки сотруднику полиции. Денежная купюра изъята. Проводится проверка, по окончании жительница города Тамбова может быть привлечена к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU