2019-05-03T13:05:50+03:00
Происшествия

Тамбовчанин напал на приятеля, с которым отмечал 1 мая

42-летний мужчина с ножевым ранением оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 1 мая дежурная следственно-оперативная группа МОМВД России «Моршанский» после получения сообщения о драке с применением ножа выехала в одну из квартир на улице Пензенской города Моршанска. Прибывшие ранее врачи скорой медицинской помощи уже оказывали первую помощь раненому мужчине. Затем пострадавшего с ранением грудной клетки медики доставили в больницу.

Полицейским он рассказал, что ранее в квартире после употребления спиртного между приятелями, которые отмечали 1 мая, произошла ссора. В ходе скандала 36-летний мужчина, хозяин квартиры, схватил кухонный нож и ударил им своего знакомого – 42-летнего мужчину. Моршанские полицейские опросили соседей, других свидетелей и вскоре установили личность подозреваемого. 36-летнего мужчину задержали в одной из соседних квартир.

- Сейчас провидится сбор улик и доказательств совершения преступления, устанавливается причина ссоры, повлекшая за собой причинение вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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