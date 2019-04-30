В Тамбовской области мужчина ударил приятеля ножом в живот из-за женщины

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-30T15:36:19+03:00

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Ночью, 29 апреля, в одной из квартир на улице Ленина города Моршанска полицейские обнаружили пьяного мужчину с ножевыми ранениями живота. Стражи порядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

Выяснилось, что в квартире помимо него находились женщина и мужчина, также в состоянии алкогольного опьянения. Этого мужчину заподозрили в причинении ножевых ранений. После совершения преступления он скрылся. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и других свидетелей, установили личность злоумышленника и организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В эту же ночь 59-летний житель Моршанского района был задержан.

- Мужчина признался, что в ходе распития спиртного повздорил со своим знакомым из-за женщины и несколько раз ударил его в живот кухонным ножом. Нож был обнаружен и изъят. В отношении подозреваемого следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейскими проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступления, - прокомментировали в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU