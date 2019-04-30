В лесах Тамбовской области установлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-30T12:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации регионального управления лесами, на большей части Тамбовщины установлен четвертый (высокий) уровень пожарной опасности. В связи с этим, с 30 апреля на территории лесного фонда Тамбовской области объявлен особый противопожарный режим. Кроме того, ежегодно в дни майских праздников специалисты лесного хозяйства принимают дополнительные меры по усилению охраны лесов от пожаров.

- В пожароопасный сезон в регионе работают 32 мобильные группы, в состав которых входят государственные инспекторы лесничеств, специалисты лесхозов, сотрудники территориальных отделов УМВД, а также МЧС. Патрулирование проводится по 104 утвержденным маршрутам общей протяженностью 4813 километров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что в пожароопасный сезон в лесах региона запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок. Нарушители лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах будут оштрафованы.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданину придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей, юридическому лицу - от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима эти штрафные санкции увеличиваются вдвое.

При выжигании хвороста, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, гражданин может быть оштрафован на 4 тысячи рублей, должностное лицо - на 15-25 тысяч рублей, юридическое лицо - на 150-250 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

- Телефон региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14, - отмечают в ведомстве. - Федеральный телефон горячей линии: 8 800 100 94 00 или по телефону 01 (с мобильного – 001).

Управление лесами области просит тамбовчан и гостей нашего региона соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU