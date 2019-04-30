В Тамбове в аварии с двумя «Калинами» пострадала 10-летняя девочка
В Тамбове при столкновении двух легковых автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 29 апреля в 18 часов 22 минуты на Бульваре Энтузиастов в районе дома №2А города Тамбова.
- 44-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Лада Калина», на регулируемом перекрестке поворачивала налево и столкнулась с автомобилем «Лада Калина» под управлением 22-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии травмы получила 10-летняя пассажирка одной из машин. Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU