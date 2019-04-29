Во время шествие «Бессмертного полка» тамбовчан обеспечат бесплатной питьевой водой

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-29T15:14:04+03:00

А для ветеранов ВОВ в День Победы будет работать бесплатное такси

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«Бессмертный полк» в Тамбовской области будут сопровождать более 1,5 тысячи волонтеров. Об этом сообщили сегодня в региональной администрации. Сбор участников шествия начнется в 14 часов 9 мая у памятника Владимиру Вернадскому (пересечение бульвара Энтузиастов и улицы Советской). Начало шествия в 15 часов.

Колонна «Бессмертного полка» пройдет через мемориальный триптих, составленный из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны, и остановится у парка Победы. Там установят сцену и организуют праздничный концерт. Завершится шествие флешмобом «День Победы».

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

- В этом году мы привлекли к сопровождению акции «Бессмертный полк» более 1,5 тысячи волонтеров. В ближайшее время начнется их обучение. В прошлом году в шествии приняли участие 62 тысячи человек в Тамбове и 125 тысяч человек по всей области. В этом году в рядах «Бессмертного полка» пройдет еще большее количество тамбовчан, - рассказал председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» Тигран Маркарян.

По всему ходу шествия, по данным администрации Тамбовской области, будут работать точки с бесплатной питьевой водой. Также во время акции будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Перед началом шествия движение в районе проведения акции перекроют. Для участников «Бессмертного полка» организуют бесплатные автобусы.

- Также такси «Везет» в День Победы готово бесплатно предоставить свои услуги тамбовским ветеранам и их сопровождающим. Вызвать такси можно по номерам: 700-777 или 50-50-50. При посадке в машину необходимо предъявить удостоверение участника Великой Отечественной войны, - отметили в ведомстве.

Помогут провести акцию «Бессмертный полк» в Москве 50 тамбовских волонтеров. Один из них - Даниил Покровский. Он прошёл конкурсный отбор, побывал на тренингах и курсах по организации акции.

- Я каждый год принимаю участие в шествии «Бессмертного полка» с портретом моего деда, Плугина Бориса Николаевича. Он в 1941 году ушел на фронт и пропал без вести. В этот раз я решил попробовать себя в качестве волонтера. Для меня это большая честь, - рассказал Даниил.

ИСТОЧНИК KP.RU