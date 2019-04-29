2019-04-29T11:40:06+03:00
Происшествия

Полицейские проверили 2,5 тысячи тамбовчан, осужденных без изоляции от общества

Среди них - 13 несовершеннолетних
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области завершился первый этап межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Условник». За это время полицейские проверили по месту жительства и работы 2,5 тысячи человек, осужденных без изоляции от общества, в том числе 13 несовершеннолетних, 304 условно-досрочно освобожденных, 746 лиц, находящихся под административным надзором.

- Решением суда на большинство из них возложены определенные ограничения, такие как нахождение дома в вечернее время, запрет на нахождение в развлекательных заведениях, обязательная явка в органы внутренних дел для отметки и проведения профилактических бесед, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате проведения 1-го этапа "Условника", в территориальные уголовно-исполнительные инспекции была направлена информация о замене 61 человеку условного срока наказания на реальный.

- Кроме того, направлено 126 представлений в суд об отмене или замене условного осуждения, о продлении испытательного срока и т.д, - отмечают в полиции. - Возбуждено 7 уголовных дел по статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Также стражи порядка установили местонахождение 1 человека, скрывавшегося от контроля ОВД, а также разыскали 6 человек, осужденных условно и скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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