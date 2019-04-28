В Тамбове сгорел склад

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-28T16:25:13+03:00

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В Тамбове на улице Кавалерийской загорелось здание склада. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре поступило к ним в 14 часов 35 минут.

- На месте пожара работали два отделения ПЧ-1, одно отделение ПЧ-2 , дознаватель отдела надзорной деятельности города Тамбова. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 15 человек и 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области - Пожар ликвидирован в 15 часов 25 минут. В результате выгорел склад на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU