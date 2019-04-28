Экстренное предупреждение тамбовских спасателей: в регионе усилится ветер

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-28T12:41:42+03:00

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Главное управление МЧС России по Тамбовской области объявило экстренное предупреждение: велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 14-19 м/с. При таких погодных условиях возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций. Все это может привести к заторам на дорогах, повреждениям автотранспорта.

Спасатели просят всех внимательнее передвигаться по улицам и дорогам. Обходить рекламные щиты и шаткие строения. Ставить автомобили в гараж, в крайнем случае - парковаться на удалении от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного - «101». «Единый телефон доверия» регионального ГУ МЧС - 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU