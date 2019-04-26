В Тамбовской области большегруз столкнулся с легковушкой: 1 человек погиб, 2 ранены

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-26T10:36:19+03:00

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25 апреля в 10 часов 40 минут на 91 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «RENAULT Premium» с полуприцепом «ПЕЦЦАОЛИ», 55-летний мужчина, при объезде по полосе встречного движения колонны из остановившихся на запрещающий «красный» сигнал светофора транспортных средств, допустил столкновение с двигающимся навстречу на разрешающий «зеленый» сигнал светофора автомобилем «ВАЗ 2110», под управлением 39-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии пассажир автомобиля «ВАЗ 2110» - 70-летний мужчина скончался на месте. Водитель и еще один пассажир автомобиля «ВАЗ 2110» - 65-летняя женщина получили телесные повреждения и были доставлены в Кирсановскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU