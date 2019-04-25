2019-04-25T17:03:58+03:00
Общество

Стала известна программа празднования Первомая в Мичуринске

Она насыщенна и разнообразна
Ирина БУРЯКОВА
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В этом году жителей Тамбовской области ждут длительные Первомайские праздники. В Мичуринске уже известна и праздничная программа. Так, 1 мая в 10 часов утра начнется традиционное общегородское шествие. Демонстрация пройдет от улицы Красной, по улице Советской до площади Мичурина.

В 10.30 на площади Мичурина начнется праздничный концерт, посвященный празднику Весны и Труда. В полдень там же стартует турнир по уличному баскетболу.

Парк культуры и отдыха в 12.00 приглашает на развлекательную программу «Праздничный вернисаж». А в 18.30 там пройдет музыкально-развлекательная программа «Энергетика позитива».

Веселые конкурсы «Дружим со спортом семьями» пройдут в Кочетовке в Центре досуга молодежи «Октябрь» в 14 часов.

- 3 мая всех горожан ждет музыкальный фестиваль «Рок - Яблоко», - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Он будет проходить на площади Мичурина с 14 до 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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