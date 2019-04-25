2019-04-25T13:37:50+03:00
Происшествия

Тамбовчанин отправился в тюрьму за распространение порнографии в соцсети

На 2 года и 4 месяца
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в распространении порнографии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, этот мужчина в период условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил порнографические материалы. Предоставив свободный доступ к просмотру пользователям соцсети.

Суд назначил тамбовчанину наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна программа празднования Первомая в Мичуринске
33-летняя тамбовчанка зарезала своего гражданского супруга
В Тамбовской области росгвардейцы эвакуировали жильцов во время пожара в пятиэтажке
26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта
На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд
Тамбов встретил «Поезд Победы»
В Мичуринске задержали серийного дачного вора
В тамбовском интернате для ветеранов войны появился WI-FI
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу
Тамбовчан приглашают в «Альбом памяти»
Женщина на легковушке сбила велосипедистку в Тамбовской области
В Тамбовской области пенсионерка "забаррикадировала" свой дом алкоголем
В Тамбове водитель «Renault Logan» врезался в мотоциклиста: пострадавшего доставили в больницу
Служебная собака обнаружила взрывчатые вещества на Тамбовщине
25 медиков поехали работать в тамбовские села
Юрлицо, давшее 780 тысяч рублей в качестве взятки тамбовскому МЧСнику, заплатит штраф
Парк культуры в Тамбове открывает сезон
В Тамбове к многоэтажке на Энгельса тянут газ
Боксеру из Мичуринска присвоили звание мастера спорта
В Тамбовской области задержали велосипедного вора
Котовчанин получил реальный срок за попытку дачи взятки полицейскому
В Тамбовской области мужчина пытался убить знакомого, к которому приревновал жену
В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на случайного человека и потратила деньги
Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» выиграл премию журнала «SportsFacilities»