Тамбовчанин отправился в тюрьму за распространение порнографии в соцсети

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-25T13:37:50+03:00

На 2 года и 4 месяца

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В Тамбове суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в распространении порнографии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, этот мужчина в период условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил порнографические материалы. Предоставив свободный доступ к просмотру пользователям соцсети.

Суд назначил тамбовчанину наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU