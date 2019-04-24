Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» выиграл премию журнала «SportsFacilities»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-24T13:00:08+03:00

Для спортобъекта - это первая награда за время его существования Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Москве 23 апреля состоялось вручение премии журнала «SportsFacilities. Спортивные сооружения. Итоги года 2018», где в номинации «Открытие года» победил спортивно-тренировочный центр «Тамбов». Для спортобъекта – это первая награда за историю его существования. Он был открыт в 2017 году.

- Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» является одним из крупнейших спортивных объектов в России. Это соревновательная и тренировочная база для борцов различных направлений, боксеров, баскетболистов, волейболистов, футболистов со всего центрального региона. Строительство проводилось в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2006-20015 годов», - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что СТЦ «Тамбов» включает в себя универсальный спортивный зал, предназначенный для занятий баскетболом, волейболом, танцами, художественной гимнастикой и других видов спорта. Для проведения крупных соревнований по различным видам спорта с общим количеством участников до 1000 человек и аналогичным числом зрителей; зал бокса с четырьмя рингами для тренировок и одним олимпийским соревновательным рингом, с трибунами на 250 мест; зал борьбы с новейшим специализированным оборудованием для занятий дзюдо, греко-римской борьбой, тхэквондо и другими восточными единоборствами; два тренажерных зала, зал настольного тенниса и зал бильярда, фитнес-зал; плавательный бассейн с медико-восстановительным блоком (сауна, массажные кабинеты).

ИСТОЧНИК KP.RU