Тамбовчане смогут поклониться мощам блаженной Матроны Московской
Почти две недели святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Мощи прибудут в Тамбов 13 мая
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В Тамбове 13 мая в восемь утра на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет торжественная встреча частицы святых мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.
Святыня пробудет в этом храме до 26 мая. В течение времени пребывания святых мощей в областном центре перед ними духовенство Тамбовской епархии будет ежедневно совершать молебны с чтением акафиста.
ИСТОЧНИК KP.RU