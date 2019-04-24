2019-04-24T12:20:19+03:00
Общество

Тамбовчане смогут поклониться мощам блаженной Матроны Московской

Почти две недели святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Ксения АЛЕШИНА
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Мощи прибудут в Тамбов 13 маяМощи прибудут в Тамбов 13 мая
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В Тамбове 13 мая в восемь утра на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет торжественная встреча частицы святых мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Святыня пробудет в этом храме до 26 мая. В течение времени пребывания святых мощей в областном центре перед ними духовенство Тамбовской епархии будет ежедневно совершать молебны с чтением акафиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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