Алименты "сорвали" поездку тамбовчанина в Абхазию

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-23T17:57:35+03:00

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Житель села Староюрьево задолжал на содержание своего ребенка более 20 тысяч рублей. Судебные приставы не раз предупреждали должника о возможной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Но должного эффекта это не приносило. Тогда неплательщику ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

- Узнав о том, что поездка в Абхазию будет невозможной, мужчина решил повременить с отдыхом за границей - и незамедлительно оплатил всю задолженность, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU