Прокуратура «прикрыла» сайты, на которых тамбовчан учили «скручивать» счетчики

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-23T13:54:17+03:00

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В прокуратуре Мордовского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила в свободном доступе 5 сайтов, на страницах которых публиковались способы «обмана» счетчиков. Как сообщили в прокуратуре, махинации со счетчиками и последующая после этого неоплата коммунальных услуг с точки зрения закона является мелким хищением и за нее грозит административная ответственность. При этом такая информация к распространению запрещена. Но она находилась в свободном доступе для неограниченного количества людей.

- В целях пресечения возможного нарушения прав неограниченного круга лиц, прокуратура направила в суд 5 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и дальнейшему ограничению доступа к данным сайтам, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Три заявления на сегодняшний день судом рассмотрены и удовлетворены, 2 находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU