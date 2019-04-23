2019-04-23T13:54:17+03:00
Общество

Прокуратура «прикрыла» сайты, на которых тамбовчан учили «скручивать» счетчики

Такую информацию обнаружили на пяти ресурсах Такую информацию обнаружили на пяти ресурсах Такую информацию обнаружили на пяти ресурсах Такую информацию обнаружили на пяти ресурсах Такую информацию обнаружили на пяти ресурсах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В прокуратуре Мордовского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила в свободном доступе 5 сайтов, на страницах которых публиковались способы «обмана» счетчиков. Как сообщили в прокуратуре, махинации со счетчиками и последующая после этого неоплата коммунальных услуг с точки зрения закона является мелким хищением и за нее грозит административная ответственность. При этом такая информация к распространению запрещена. Но она находилась в свободном доступе для неограниченного количества людей.

- В целях пресечения возможного нарушения прав неограниченного круга лиц, прокуратура направила в суд 5 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и дальнейшему ограничению доступа к данным сайтам, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Три заявления на сегодняшний день судом рассмотрены и удовлетворены, 2 находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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