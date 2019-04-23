2019-04-23T13:46:58+03:00
Происшествия

Тамбовчанина подозревают в издевательствах над приемным ребенком

46-летний мужчина избивал 8-летнюю девочку и выгонял ее без одежды на мороз: ведется следствие
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В семье воспитывали двоих приемных детейВ семье воспитывали двоих приемных детей
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Региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего тамбовчанина, который подозревается в совершении преступления по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, подозреваемый, являясь приемным родителем (опекуном) двух родных сестер (7 и 8 лет), применял в отношении одной из девочек физическую силу. Так, в феврале 2019 года мужчина нанес 8-летнему ребенку несколько ударов рукой, в том числе по лицу. Затем он отправил девочку на улицу в минусовую температуру без верхней одежды. «Воспитательные» меры, в том числе с применением насилия, применялась к ребенку периодически за любые провинности. Педагоги в школе, увидев кровоподтеки и синяки на лице и теле ребенка, сразу сообщили об этом в органы опеки и попечительства. На следующий день детей из этой семьи забрали.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных возможных эпизодов противоправных действий опекунов в отношении детей, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия будет дана принципиальная юридическая оценка действиям сотрудников компетентных органов, на которых возложены обязанности по подбору приемных родителей и осуществлению контроля за детьми, переданными на воспитание в такую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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