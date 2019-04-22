1 мая по Тамбову пройдут две колонны

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-22T16:31:26+03:00

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Тамбовщина встретит Первомай праздничными шествиями и концертами. Как сообщили в региональной администрации, в Тамбове для праздничного первомайского шествия организуют две колонны. Первая колонна, состоящая из 7 тысяч человек, будет формироваться около здания областной организации профсоюзов. В составе колонны: профсоюзные лидеры, руководители и работники предприятий. Впереди колонны будет следовать духовой оркестр. Вторая колонна, состоящая также из 7 тысячи человек, сформируется на улице М. Горького в границах улиц Советская и Набережная. В состав колонны войдут представители органов власти и общественности. Возглавят ее группа барабанщиков и губернаторский духовой оркестр.

- Шествие начнется в 10.30 и завершится в 11.00 на площади у ледового дворца спорта «Кристалл», - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Здесь состоится митинг, посвященный Празднику Весны и Труда. В митинге примут участие руководители области, представители общественности и организаций профсоюзов. Затем начнется концертная программа с участием творческих коллективов города и области. Подобные программы с шествиями и концертами традиционно пройдут во всех городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU