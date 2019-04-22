В Тамбове отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-22T15:32:32+03:00

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Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» сообщил, что приступает к первому этапу ежегодных гидравлических испытаний. В связи с этим, с 24 апреля по 30 июня в городе пройдут плановые отключения горячей воды.

- Вот уже третий год мы проводим гидравлические испытания с помощью мобильного опрессовочного центра, который позволяет нам прессовать более короткие участки теплосетейи тем самым существенно сокращать сроки отключения горячего водоснабжения, - говорит главный инженер филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» Алексей Нечаев. - Такой метод опрессовки показал хорошие результаты, что было отмечено и нашими потребителями.

Напомним, что гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа. По итогам первого - компания устраняет выявленные повреждения. Второй - призван проверить качество выполненных ремонтов. Гидравлические испытания пройдут в соответствии с графиком, утвержденным администрацией Тамбова. Все управляющие жилищные организации будут уведомлены заранее о сроках отключения горячей воды у потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU