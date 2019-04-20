Тамбовские спортсмены выступят на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо в Германии

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-20T13:15:15+03:00

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Тамбовчане Алексей Ким, Елена Ким и Михаил Уткин вчера, 19 апреля, отправились в Одинцовский район Московской области на заключительное тренировочное мероприятие перед чемпионатом и первенством мира по тхэквондо МФТ-2019. Эти спортсмены выступят на турнире в составе национальной сборной.

Бороться за медали тамбовские тхэквондисты будут под руководством именитого наставника Андрея Кима, который возглавляет и российскую сборную. Чемпионат и первенство мира по тхэквондо МФТ-2019 пройдет в Германии с 23 по 28 апреля.

- В очередной раз национальная команда на главные мировые старты отправляется под руководством тамбовского специалиста, Заслуженного тренера России Андрея Ким. Я хочу пожелать, чтобы российская сборная улучшила свой прошлый результат, непременно вошла в тройку лидеров и доказала, что Россия – серьезный и достойный соперник. А тамбовчан ждем с медалями и выполнением нормативов на присвоение спортивных званий, - говорит начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU