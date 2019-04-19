В Тамбове орудуют мошенники, представляясь работниками газовой службы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-19T13:00:49+03:00

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В Тамбове несколько дней назад в дом к 70-летней женщине зашли двое мужчин, которые представились работниками газовой службы. Они потребовали осмотреть газовые трубы в доме, а также газовое оборудование на предмет возможной утечки. Пока один из мошенников отвлекал внимание хозяйки, второй нашел и похитил сбережения пенсионерки - около 80 тысяч рублей. После ухода лже-газовиков пенсионерка обнаружила пропажу и сообщила в полицию о краже. Полицейские ее опросили, составили приблизительное описание внешности лже-газовиков и приступили к розыску преступников.

18 апреля в районе Привокзальной площади наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на припаркованный автомобиль с номерами Калужской области.

- За рулем находился мужчина, чья внешность была похожа на одного из подозреваемых в мошенничестве. Проверив его документы и тщательно сопоставив приметы разыскиваемого лица из ориентировки, полицейские установили, что он действительно подозревается в преступлении, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В ходе проведения дальнейшей проверки стражи порядка установили, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, совершенному на территории Моршанска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают и других лиц, вместе с которыми он обманывал людей.

ИСТОЧНИК KP.RU