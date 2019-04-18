Тамбовчанина суд приговорил к обязательным работам за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-18T15:54:35+03:00

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Житель Тамбовской области задолжал на содержание своего ребенка 70 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно предупреждал его об ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Однако, будучи трудоспособным, мужчина официально не трудоустраивался и игнорировал требования.

- После этого мировой судья назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

В случае, если данная мера наказания не повлияет на неплательщика, ему грозит уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU