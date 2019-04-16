В Тамбовской области один охотник застрелил другого

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-16T15:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Белгорода. Он обвиняется в гибели своего 41-летнего земляка во время охоты в Сосновском районе Тамбовщины по статье 109 части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Так, по информации пресс-службы СУ СК по Тамбовской области, днем 4 января 43-летний мужчина вместе с приятелями приехал на охоту в Сосновский район. Увидев бегущее животное, он направил оружие в его сторону и стал стрелять, ранив при этом другого охотника. От полученного сквозного ранения правого плеча 41-летний житель Белгородской области скончался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU