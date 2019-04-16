Тамбовские полиатлонисты из Державинского вуза стали первыми на Кубке мира

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-16T12:30:38+03:00

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В республике Беларусь прошел Кубок мира по полиатлону в закрытых помещениях в дисциплине «Четырехборье с бегом», где первое место в командном зачете заняли студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. На втором месте расположились калужские спортсмены, на третьем - полиатлонисты из Чувашии.

За награды боролись спортсмены из России, Казахстана, Индии, Беларуси, Марокко, Намибии, Сербии, Нигерии, Словакии, Литвы, Зимбабве, Туниса, Эстонии, Южной Африки. Полиатлонисты соревновались в беге на 60 м, стрельбе из пневматического оружия, плавании, беге на 1000/2000 м.

- Лучший результат среди спортсменов ТГУ показала Карина Сандрос, которая стала третьей в личном зачете. Среди мужчин – Иван Овсянников на пятом месте, еще один тамбовчанин – Кирилл Кретинин – стал седьмым. Студент Медицинского института ТГУ Картик Каркера показал лучший результат в беге на 2000 м, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

ИСТОЧНИК KP.RU