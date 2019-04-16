2019-04-16T13:12:38+03:00
Спорт

Ребята из тамбовской школы-интерната заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу

Состязания юных футболистов прошли в Ростовской области
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: управление образования и науки Тамбовской областиФото: управление образования и науки Тамбовской области
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В городе Азове завершился II этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Тамбовская школа-интернат стала первой на пьедестале почета.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

- Команда ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» приняла участие в соревнованиях, где встретилась с командами Ставропольского края, Ростовской области, Белгородской области и республики Кабардино-Балкарии. Во всех играх тамбовские ребята показали хорошие результаты, не проиграв ни одного матча, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

В ходе соревнований тамбовская команда заняла почетное I место, тем самым пройдя в III финальный этап соревнований, который проведут с 26 по 30 мая в городе Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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