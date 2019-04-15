Отопление в Тамбове собираются отключить 19 апреля
Отключить отопление в областном центре планируют с 19 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области, такая информация была озвучена сегодня на оперативном совещании у губернатора Александра Никитина.
Напомним, горожане возмущены тем, что при недавних 20 градусах тепла, которые наблюдались в Тамбове, батареи продолжают оставаться горячими. Люди вынуждены открывать окна и форточки, чтобы спастись от жары. Жителей волнуют вопрос: почему они топят улицу, да еще и вынуждены будут заплатить за это немалые деньги? Возможно теперь проблема будет решена.
- Отключение теплоносителя будет производиться поэтапно, - говорят в пресс-службе региональной администрации. - Окончательная дата будет зависеть от температуры воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU