2019-04-15T10:27:32+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу продуктов в тамбовском магазине

Не расплатились за товар две местные жительницы
Ирина БУРЯКОВА
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Днем 12 апреля в дежурную часть поступила информация о краже из магазина на улице Буденовской города Кирсанова. На место прибыли полицейские, опросили персонал торговой точки и возможных свидетелей, а также изучили запись камеры видеонаблюдения.

- По фотоориентировке участковым был установлен круг подозреваемых, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе проведенных мероприятий задержаны две подозреваемых в краже женщины, 30-летняя и 24-летняя местные жительницы. При их опросе выявлено, что 8 апреля они свободным доступом похитили продукты питания.

Обе подозреваемые дали признательные показания. Одну из женщин ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», санкция которой грозит виновным максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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