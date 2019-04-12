2019-04-12T17:54:59+03:00
Общество

В Мичуринск доставили капсулу с землей с родины Юрия Гагарина

На мероприятии присутствовали школьники города
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации МичуринскаФото: пресс-служба администрации Мичуринска
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58 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. И сегодня, в День космонавтики, в Тамбовскую область доставили капсулу с землей с родины первого космонавта, со Смоленской области.

Торжественная передача капсулы состоялась в Мичуринском краеведческом музее. В зале собрались учащиеся школ города.

- Этот экспонат в Мичуринске появился неслучайно. Ни для кого не секрет, что в наукограде уже много лет разрабатывается питание для космонавтов, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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