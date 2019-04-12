В Мичуринск доставили капсулу с землей с родины Юрия Гагарина
На мероприятии присутствовали школьники города
Фото: пресс-служба администрации Мичуринска
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58 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. И сегодня, в День космонавтики, в Тамбовскую область доставили капсулу с землей с родины первого космонавта, со Смоленской области.
Торжественная передача капсулы состоялась в Мичуринском краеведческом музее. В зале собрались учащиеся школ города.
- Этот экспонат в Мичуринске появился неслучайно. Ни для кого не секрет, что в наукограде уже много лет разрабатывается питание для космонавтов, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU