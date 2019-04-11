2019-04-11T12:17:40+03:00
Происшествия

72-летнюю пенсионерку и 23-летнего парня задержали в Тамбове за кражу продуктов

И пожилая женщина и молодой мужчина сознались в содеянном
Ирина БУРЯКОВА
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Две кражи раскрыли полицейские в областном центре. Так, в дежурную часть поступило сообщение от управляющей одного из магазинов в Тамбове. Она рассказала, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания (колбасные изделия, сыр, шоколад) и скрылся. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили фотоориентрировку подогреваемого.

- В результате оперативных действий был задержан и доставлен в отдел внутренних дел 23-летний тамбовчанин. В содеянном он сознался, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Еще один факт кражи продуктов питания из магазина произошел на улице Гагарина. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой также при помощи записей с камер видеонаблюдения.

- 72-летняя пенсионерка отрицать свою вину не стала и дала признательные показания, - сказали в полиции.

По двум фактам полицейские возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо лишением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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