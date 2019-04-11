Тамбовские полицейские вернули украденный велосипед владельцу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-11T11:11:35+03:00

Горожанин оставил свое двухколесное транспортное средство в подъезде многоквартирного дома, чем и воспользовался злоумышленник

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Полицейские раскрыли кражу в Тамбове, произошедшую почти два месяца назад. Так, 24 февраля в дежурную часть обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли велосипед, который он оставил в подъезде дома на улице Мичуринской.

Полицейские разыскали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний местный житель, который похитил велосипед, чтобы кататься на нем. Стражи порядка вернули "двухколесного друга" владельцу. А на задержанного, ранее уже совершавшего подобные кражи, завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU