2019-04-10T15:06:41+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали водителя, сбившего человека и покинувшего место ДТП

Около двух часов понадобилось автоинспекторам для установления его личности и задержания
Ирина БУРЯКОВА
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Ночью 9 апреля в дежурную группу Госавтоинспекции Тамбовской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 187-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», в котором тяжелые ранения получил пешеход - 54-летний житель Республики Узбекистан. Водитель автомобиля, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места ДТП по направлению к городу Тамбову.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД буквально по осколкам фары и бампера установили предположительную марку автомобиля и передали информацию дежурному. Используя возможности камер видеонаблюдения автоинспекторы проследили за маршрутом движения машины и задержали водителя на одной из баз областного центра.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Валдай», 36-летний житель города Воронежа, при движении по автодороге «Воронеж-Тамбов» на 187-м километре в 4 часа 30 минут допустил наезд на мужчину, находящегося на проезжей части вблизи остановившегося на обочине транспортного средства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - После наезда водитель грузового автомобиля проследовал в Тамбов, чтобы выгрузить товар на одной из баз города, где и был в 6 часов 30 минут задержан автоинспекторами.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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