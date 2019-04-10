2019-04-10T11:40:30+03:00
Общество

Во время отчета губернатора Тамбовщины в центре города запретят стоянку автомобилей

Ограничения будут действовать с вечера 10 апреля до окончания мероприятия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время отчета главы администрации Тамбовской области Александра Никитина перед депутатами облдумы, который состоится 11 апреля, в центре города введут ряд ограничений для владельцев транспорта. Согласно постановлению горадминистрации, действовать они будут с 22 часов вечера 10 апреля и до завершения мероприятия.

В этот период планируется установить металлические ограждения по линии тротуара улицы Интернациональной (по четной стороне) от фонтана у здания администрации Тамбовской области до дома 16А по улице Интернациональной; по линии тротуара улицы Карла Маркса (по нечетной стороне) от дома 129 по улице Карла Маркса до дома 14 по улице Интернациональной. Ленточные ограждения появятся от дома 14 до дома 16Б по улице Интернациональной; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Максима Горького.

Также автомобилистам запретят остановку и стоянку на площади Ленина, в районе «Тамбовтеатра», по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Максима Горького, по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области от улицы Карла Маркса до дома 16 по улице Интернациональной.

Сообщается, что рядом со зданием региональной администрации будет работать муниципальный эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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