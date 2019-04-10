Тамбовский ОНФ требует сноса памятника на Интернациональной, 89 и срочного расселения людей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-10T10:00:39+03:00

По мнению общественников жители находятся здесь в постоянной опасности, а дорогостоящий ремонт здания они не «потянут»

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Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города Тамбова с просьбой отказаться от реконструкции аварийного дома №89 на улице Интернациональной и срочно принять меры к расселению жителей этого старинного жилого строения. По мнению общественников, основательный ремонт и обновление объекта экономически нецелесообразны.

Напомним, недавно администрация города признала дом аварийным, но расселению, согласно документу, подлежали лишь муниципальные квартиры. Таковых в аварийном здании четыре. Собственников же остальных пяти жилых помещений обязали до конца 2020 года провести реконструкцию памятника регионального значения за свой счет. При этом на сегодняшний день здание находится в обветшавшем состоянии, после пожара, который произошел в одной из квартир больше года назад, здесь пострадала кровля, стены разрушаются, в помещениях минимум коммунальных удобств. Но сносить аварийное строение нельзя, так как оно находится под охраной. С таким положением вещей в региональном ОНФ не согласны.

- Это объект средовой застройки конца XIX – начала XX веков, обыкновенный жилой дом. Более того, внешний облик здания не позволяет причислять его к образцам конкретного архитектурного стиля. Считаем, что реконструкция данного аварийного жилого дома, тем более за счет собственников, для которых это станет большой финансовой нагрузкой, экономически нецелесообразна и неэффективна, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Крохин, - Дом нужно выводить из категории памятников культурного наследия, сносить, а жителей расселять в благоустроенные квартиры.

Письмо с просьбой решить вопрос с домом на ул. Интернациональной, 89 и его жителями уже направлено в администрацию города Тамбова и управление по государственной охране объектов культурного наследия области.

ИСТОЧНИК KP.RU