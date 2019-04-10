Тамбовчане смогут увидеть отчетный доклад Александра Никитина в прямом эфире
Трансляция начнется 11 апреля в 10 часов
Отчет главы региона смогут увидеть все жители ТамбовщиныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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11 апреля, глава администрации области Александр Никитин выступит с ежегодным отчётом перед депутатами областной Думы. Посмотреть в прямом эфире это выступление смогут все пользователи сети Интернет. Прямая трансляция будет вестись на портале администрации области (https://www.tambov.gov.ru) и в группе «За Никитина» (https://www.facebook.com/groups/606988096110594/) в социальной сети «Фейсбук».
- Начало трансляции в 10 часов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU