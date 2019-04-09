Тамбовские полицейские раскрыли угон автомобиля

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-09T10:17:39+03:00

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Рано утром 6 апреля в дежурную часть поступило сообщение от жителя поселка Комсомолец Тамбовского района. Мужчина рассказал, что у него угнали "Волгу", которую он поставил рядом со своим домом на улице Ново-Южной.

Как выяснили полицейские, прибывшие на место, машину угнал 18-летний местный житель.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень решил покататься на машине земляка и, воспользовавшись незапертой дверцей, совершил угон. 43-летний владелец старенькой "Волги" даже снял с нее номера, но это не остановило злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Угонщика стражи порядка задержали в соседнем селе Селезни. Автомобиль не получил технических повреждений, но чтобы завести двигатель, парень раскурочил коробку передач и соединил провода зажигания вручную. - При опросе злоумышленник дал признательные показания, - отметили в полиции. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи грозит виновному штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU