В Тамбове задержали наркозакладчика с 305 граммами героина

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-09T09:47:06+03:00

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Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области получили информацию о том, что на территории областного центра мужчина занимается сбытом наркотиков через «тайники-закладки». При проверке данные полностью подтвердились. Ночью, 6 апреля, на одной из улиц города сотрудники спецподразделения «Гром» УНК УМВД, совместно с оперативниками задержали 27-летнего мужчину.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 23 свертка с героином массой 115,36 грамма. Установлено, что мужчина занимался сбытом наркотиков не только в нашем регионе, но и в других регионах. Наркотики для дальнейшего сбыта наркодилер покупал в Интернет-магазине, и получал их в Московской области. Потом он приезжал в съемную квартиру в Тамбове и расфасовывал партию по мелким пакетам. Во временном жилье задержанного нашли еще 28 полимерных свертка с героином общей массой 189,45 грамма, а также весы и упаковочные материалы. Выяснилось, что задержанный и сам на протяжении долгого времени употреблял наркотики.

- В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности задержанного на территории других регионов Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По данному факту СУ УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU