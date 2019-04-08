2019-04-08T11:16:43+03:00
Общество

За три месяца тамбовчане позвонили на детский телефон доверия более 1,6 тысячи раз

Самые популярные вопросы, которые задают специалистам, касаются взаимоотношений ребенка со сверстниками
Ксения АЛЕШИНА
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По информации регионального управления соцзащиты и семейной политики, за первые три месяца текущего года на телефон доверия, действующий на территории региона, поступило 1 606 обращений. Из них 997 раз звонили сами дети и подростки.

Получить совет в трудной жизненной ситуации юные тамбовчане могут позвонив по номеру Единого общероссийского детского телефона доверия: 8-800-2000-122. В Тамбовской области его работу курируют специалисты центра «Забота». Помощь предоставляется анонимно и совершенно бесплатно.

- Набрав номер, ребята и их родители, опекуны чаще всего задают вопросы, связанные с взаимоотношениями ребенка со сверстниками (трудности в общении, конфликты с другом, влюбленность). Таких обращений поступило 316. Интересуют позвонивших и вопросы детско-родительских отношений – 232 звонка, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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