Тамбовская «управляшка» от которой отказались жители, уходя, забрала лампы и урны

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-06T14:35:43+03:00

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Управляющая компания Тамбова, которая обслуживала многоквартирный дом на улице Свободной, после расторжения контракта с жителями решила забрать общедомовое имущество. Например, сотрудники обслуживающей организации демонтировали «тепловые завесы» в подвале, сняли светодиодные лампы, и забрали урны у дома. Руководство компании уверяет, что эти действия правомочны, так как оборудование устанавливалось не на средства собственников. В свою очередь новая обслуживающая организация с таким мнением не согласна.

- На данный момент управляющие компании подали документы в суд, который должен вынести решение о правомочности действий сторон, - сообщили в пресс-службе мэрии. - При этом администрацией города Тамбова в лице жилищного комитета будет проведена проверка наличия муниципальных квартир в доме, жителям будет оказано содействие в вопросе защиты их интересов как собственников жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU